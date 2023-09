Supercoppa Italiana, Virtus Bologna dominante: Brescia ko 97-60 in finale

SportFair

Dopo aver battuto l’Olimpia Milano in quella che era per tutti la finale anticipata del torneo, la Virtus Bologna tiene fede ai pronostici della vigilia e si impone anche nella finale della Supercoppa Italiana contro Brescia portandosi a casa il primo trofeo della stagione. Primo titolo anche per coach Banchi, subentrato al posto di Sergio Scariolo e reduce dall’ottimo Mondiale disputato alla guida della Lettonia.

C’è partita solo nel secondo quarto di gara. Sotto 27-10 dopo 10 minuti, Brescia ha un sussulto d’orgoglio e riduce il gap a fine primo tempo sul -13 (48-35). Nella ripresa è notte fonda. Il terzo quarto si chiude 28-8, è la mazzata che tramortisce la Leonessa. Nel quarto periodo di gioco (21-17), per lo più di garbage time, Bologna aumenta il distacco fino al 97-60 finale. MVP della partita Shengelia con 15 punti e 12 rimbalzi, 17 i punti di Cordinier, 15 per Mickey. Bilan (14) best scorere per Brescia.