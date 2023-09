Stangata per Simona Halep: la squalifica per doping è pesantissima

SportFair

Una stangata clamorosa nel mondo del tennis: Simona Halep è stata squalificata per 4 anni per doping. L’ex numero uno al mondo in campo femminile, era stata sospesa provvisoriamente lo scorso ottobre, dopo un controllo positivo.

A quasi un anno di distanza, è arrivata la sentenza dell’Itia, l’agenzia internazionale per l’integrità del tennis: la squalifica, di 4 anni, parte dal 6 ottobre 20022 e scadrà dunque il 6 ottobre del 2026. La 31enne potrà fare appello.

L’11 settembre il tribunale ha dichiarato l’ex numero 1 del mondo colpevole di violazione antidoping. Simone Halep era stata trovata positiva al “Roxadustat” nell’agosto del 2022 in un controllo in occasione degli Us Open. Il Roxadustat è nell’elenco delle sostanze vietate a causa della sua capacità di aumentare l’emoglobina e il numero dei globuli rossi, favorendo così gli atleti dal punto cardiovascolare.