Giornata storica per l’Italia: lo sport entra nella Costituzione

Oggi è una giornata storica per l’Italia: lo sport entra a far parte della Costituzione. La decisione è stata votata all’unanimità, con 312 voti favorevoli su 312 totali, dalla Camera dei Deputati. La novità è stata introdotta nell’articolo 33, nel quale si legge che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento“, al quale è stata aggiunta la formula: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme“.

Fin qui la parola ‘sportiva’ era presente solo all’articolo 117, quello che la inserisce nelle “materie di legislazione concorrente”, a metà fra competenze dello Stato e quelle delle regioni, novità inserita nel 2001.

Perchè non viene usata la parola sport?

Si è scelto di utilizzare l’espressione “attività sportiva” e non semplicemente “sport”, probabilmente, per sottolineare l’attenzione verso lo sport praticato e non solo per la sfera agonistica delle discipline. Inoltre l’attenzione per “benessere psicofisico” e “attività sportive” indica la priorità verso il ruolo sociale dello sport nella quotidianità.