Simone Biles pronta a stupire: il salto da paura che farà la storia dei Mondiali

Dal 30 settembre all’8 ottobre andranno in scena i Mondiali di Ginnastica Artistica 2023, la rassegna si svolgerà ad Anversa (Belgio). L’atleta più attesa è senza dubbio Simone Biles, autentica stella della Ginnastica Artistica che, dopo due anni di inattività nei quali è stata alle prese con problemi personali, è tornata per competere al solito, altissimo, livello.

Il salto da 6.4

A proposito di alto livello, Simone Biles potrebbe presentarsi ai Mondiali come prima atleta ad eseguire al volteggio, in campo internazionale, lo Yurchenko doppio carpio, salto con il valore di partenza più alto della storia. Attualmente verrebbe riconosciuto con un 6.4, 4 decimi in più rispetto al Produnova e al Biles I, le evoluzioni che attualmente hanno il D Score più elevato.

Nella primavera del 2021 la FIG aveva assegnato un 6.6 preliminare allo Yurchenko doppio carpio in base al punteggio vigente di quel ciclo olimpico, ma poi Simone Biles non lo eseguì a Tokyo 2020, dunque non è mai stato codificato ufficialmente. L’atleta statunitense ha già eseguito questo salto in 3 occasioni durante le gare statunitensi di questa estate e USA Gymanstics lo aveva valutato 6.4.