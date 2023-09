Serie A Basket, clamoroso: la Virtus Bologna esonera coach Scariolo

SportFair

Grande sorpresa nell’offseason della Serie A di Basket. La Virtus Bologna prende una decisione drastica e opta per l’esonero di coach Sergio Scariolo. Nel comunicato emesso dalla società emiliana si legge come le dichiarazioni rilasciate da Sergio Scariolo nei giorni scorsi, nelle quali sembrano emergere malumori per la gestione del roster, siano state la causa che ha portato alla scelta della separazione.

“Virtus Pallacanestro Bologna comunica che ha disposto l’esonero di coach Sergio Scariolo.

Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenità e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale.

Il club comunica anche che è stato sollevato dall’incarico il primo assistente Andrea Diana“.