Schianto Frecce Tricolori a Torino: un minuto di silenzio prima di Italia-Polonia di volley | VIDEO

SportFair

Un vero e proprio dramma in Italia. Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle: è morta una bimba di 5 anni, mentre il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute.

L’incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare. Un bimbo di 9 anni è stato portato all’ospedale a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Il pilota del velivolo è stato portato, in codice giallo, al Giovanni Bosco.

Secondo le prime notizie la ‘Freccia’ è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Un minuto di raccoglimento sarà osservato questa sera al PalaEur di Roma prima della finale degli Europei di volley tra Italia e Polonia.