Gli anelli di ‘Thor’ Maresca! Prima l’oro mondiale, poi la proposta da brividi | VIDEO

Salvatore Maresca, detto ‘Thor’, come il dio della mitologia norrena dal quale ha tratto ispirazione il personaggio Marvel. Ci si aspetterebbe una grande abilità nel ‘lancio del martello’, ma il campione dell’atletica azzurra è uno specialista degli anelli. L’atleta di Castellammare di Stabia, ha vinto l’oro agli anelli nella Coppa del Mondo di Parigi, per poi dimostrarsi un campione anche con un altro tipo di anello, un po’ più piccolo.

Vinta la medaglia, il campione azzurro ha chiesto alla sua Maria Pia di sposarlo in mondovisione. Maresca è corso dalla compagna sugli spalti, si è inginocchiato e le ha mostrato l’anello accompagnato dalla fatidica domanda: “vuoi sposarmi?”. La ragazza, in un turbinio di genuine emozioni, lacrime, salti di gioia e un bacio appassionato, ha risposto di sì!

#Paris at its best: The moment Salvatore Maresca 🇮🇹 asked his girlfriend to marry him, just after capturing 🥇 on Still Rings! 💍 #Gymnastics #FIGWorldChallengeCup #Love pic.twitter.com/9SFjXRG8Yz

— FIG (@gymnastics) September 17, 2023