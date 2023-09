Sainz riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio! Trionfo a Singapore, in difficoltà le Red Bull

SportFair

Spettacolo, colpi di scena e sorprese. Si è concluso con il botto il GP di Singapore per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1 con il ritorno alla vittoria della Ferrari e il disastro della Red Bull. E’ un momento magico per Carlos Sainz, in grado di riportare in alto la Ferrari, mentre la gara di Leclerc è stata condizionata da un pit-stop.

Scatto importante di Sainz in partenza che conferma la prima posizione, Leclerc ‘brucia’ Russell ed è uno-due Ferrari. Duello tra Norris e Hamilton, poi Sargeant sbatte alla curva 9. Entra la safety car. Leclerc rientra, ma è sfortunato: il monegasco è condizionato dal rientro ai box di Hamilton e perde due posizioni.

Le Red Bull rientrano e sono lontanissime dal podio: è un primo campanello d’allarme per una macchina praticamente perfetta. Ocon si ferma a bordo pista ed entra la virtual safety car, la Mercedes azzarda i pit-stop per provare a vincere la gara. Al 53° Russell passa Leclerc, subito dopo il sorpasso di Hamilton al monegasco. Arrivo in volata a quattro: vince Sainz, poi Norris e Hamilton. Quarto Leclerc. Solo quinto Verstappen, ottavo Perez. Russell a muro nel finale.

Le dichiarazioni

Sainz: “è una sensazione incredibile, ringrazio il team. Abbiamo fatto tutto alla perfezione e ringrazio tutti. Il primo posto è fantastico. Abbiamo provato a gestire il degrado delle gomme, poi la situazione è cambiata con l’ingresso della Safety car. Nel finale abbiamo gestito bene la situazione. E’ una sensazione fantastica”.

Norris: “è stata una gara molto dura, Sainz mi ha aiutato molto. Siamo arrivati secondi e abbiamo fatto il massimo. L’errore di Russell è stato decisivo, mi dispiace per lui ma sono molto felice per il podio”.

Hamilton: “congratulazioni a Sainz e Norris. E’ un peccato per i problemi alle prime curve, peccato per Russell nel finale. Nel complesso è stato un weekend positivo. La gara è stata dura e sono contento del terzo posto”.