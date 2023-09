Ryder Cup: Scheffler in lacrime dopo il ko con Hovland-Aberg | VIDEO

La seconda giornata della Ryder Cup è iniziata con il botto. Terzo punto di giornata per il Team Europa: grazie alle prodezze della coppia europea Rahm-Hatton contro il duo Usa Cantlay-Schauffele nel match-4, il Vecchio Continente si porta 9.5-2.5, ovvero a cinque soli punti dal traguardo e da un possibile trionfo fissato a 14.5.

Un altro episodio ha scatenato reazioni. Il n.1 mondiale del golf, Scottie Scheffler non ha trattenuto le lacrime dopo aver perso, in coppia con Brooks Koepka contro gli scandinavi Hovland-Aberg. Lo statunitense è stato sorpreso dalle telecamere in lacrime al termine del match.

Things are getting too much for #TeamUSA 😬🇺🇸

Scottie Scheffler was in tears after enduring a historic defeat at the #RyderCup this morning ❌⛳️

