Ryder Cup, Djokovic batte Sainz nell’All Star Match! E il tennista ‘chiama’ Fiorello | FOTO

Il tennista Novak Djokovic ha superato Carlos Sainz 7-4 nell’All Star Match al Marco Simone Golf Club, in scena oggi in vista del via ufficiale della Ryder Cup di golf. Nello show si sono affrontate le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin, alla guida del Team Europe e del Team Usa alla Ryder Cup del 2010.

Il tennista Djokovic e il calciatore Bale erano nel “Team Monty” insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano, allo youtuber Garrett Hilbert e al numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l’inglese Kipp Popert.

Nella squadra sconfitta, il “Team Pavin”, oltre a Sainz anche Andriy Shevchenko, ex calciatore del Milan, Victor Cruz, ex giocatore di football americano, l’attrice hollywoodiana Kathryn Newton e l’altro giocatore paralimpico, Tommaso Perrino.

Le dichiarazioni

“Sembrava di essere a Monza? Monza è molto Monza, ma anche quella che c’è qui è una atmosfera incredibile e soprattutto quando sei lì davanti alla pallina e sentire che il campo è così stretto con tutta la gente non è facile”. Sono le dichiarazioni di Carlos Sainz.

“E’ più facile sorpassare che mettere la palla in buca – ammette il pilota della Ferrari – oggi è andata molto bene, mi sono divertito un sacco con una giornata bellissima e un campo da golf spettacolare. Il sostegno della gente è stato molto bello. Io gioco spesso a golf altrimenti non sarei venuto qui. Per uno che ama il golf è fantastico essere qui, Roma è una città incredibile. Il posto è molto bello, è uno dei migliori campi di golf su cui ho mai giocato”.

Poi è il turno di Djokovic: “è la prima volta che vedo così tanta gente venire da me per vedermi giocare a golf”. Il tennista manda un messaggio al suo amico Fiorello invitandolo a giocare a golf con lui: “non so com’è il livello di Fiore nel giocare a golf, ma lui è un fenomeno comunque come persona”.

“Non vedo Fiore da un paio di anni, però quando venivo a Roma per gli Internazionali parlavamo sempre. Siamo amici e mi invitava tante volte nei suoi show. Spero possa avere ancora quel suo show perchè è stato molto speciale con tanti sorrisi e energia positiva. Comunque spero di giocare un giorno con lui a golf”.

Poi Nole torna a parlare dell’All Star Match vinto in vista della Ryder Cup di golf: “sono stato sotto pressione specialmente nella prima buca, anche io sono sorpreso di me stesso per il livello con cui ho giocato. Ovviamente ho avuto un partner fantastico che mi aiutava, ma in generale è stata una esperienza meravigliosa. E’ speciale stare qui e rimarrò per un paio di giorni. Dicono che venerdì l’atmosfera sarà particolare e per questo devo rimanere. Per chi tifo? Io tifo in particolare per Rory McIlroy un mio amico da anni e per l’Europa”.