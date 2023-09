Russell a muro al GP di Singapore: il commento del compagno Hamilton

SportFair

Il GP di Formula 1 a Singapore ha portato alla rinascita della Ferrari, in grado di tornare al successo dopo oltre 400 giorni dall’ultima volta. Il gran premio si è concluso con il trionfo di Carlos Sainz, capace di lottare come un leone soprattutto nelle fasi finali. L’ultima gara ha confermato anche il passo in avanti delle Mercedes con Hamilton e Russell protagonisti di ottime prove.

In particolar modo Russell he tentato il jolly della vittoria, ma nel giro finale è andato a finire a muro. “Quando andiamo in pista proviamo tutti ad essere perfetti in ogni cosa, ma è sempre molto facile commettere degli errori. Russell ha guidato in maniera fenomenale a Marina Bay ed è stato un peccato finire in quel modo. E’ una cosa che può succedere a chiunque di noi, anche io commisi un errore l’anno scorso”, il commento del compagno Hamilton.