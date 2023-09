Rugby, mega rissa in Rovigo-Petrarca Padova: 62 squalificati! | VIDEO 

Doveva essere una semplice amichevole la gara fra i Campioni d’Italia del FemiCz Rovigo e il Petrarca Padova, ma si è trasformata in una delle più brutte pagine del rugby italiano. A 4 minuti dal termine del match è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto entrambe le squadre portando a ben 62 squalifiche da parte del giudice sportivo che ha fermato 32 componenti del Petrarca Padova e 30 del Rovigo per un periodo che va da 1 a 3 settimane.

Il tutto sarebbe nato da un placcaggio pericoloso inflitto da Matteo Panunzi a Facundo Diederich che, di tutta risposta, avrebbe reagito colpendo l’avversario con due pugni. A quel punto la situazione è precipitata con il resto dei compagni e le panchine finiti in un maxi parapiglia.

62 (YES 62) players cited and banned after a brawl between Petrarca Padova and Rovigo. pic.twitter.com/eGi9B5w2I8

— ItalianRugbyForum🇮🇹 (@Italian_Rugby) September 21, 2023