Qualifiche MotoGP, Bagnaia non fa sconti: è pole nel GP della Catalogna

SportFair

Pecco Bagnaia non fa sconti a nessuno. Il pilota della Ducati, Campione del mondo in carica, si conferma il più forte in pista e quando c’è da fare sul serio per puntare al bersaglio grosso tira fuori tutto il potenziale della sua moto e la mette davanti a tutti gli avversari. Pecco partirà dalla pole position anche nel GP della Catalogna. Di seguito il racconto delle qualifiche.

Q1

Nella prima sessione delle qualifiche Miguel Oliveira si conferma molto veloce, dopo quanto fatto vedere nelle ultime prove libere, e con un tempo di 1:38.789 stacca il biglietto per il Q2. Il secondo pilota a superare il taglio è, con grande sorpresa, Marc Marquez. Restano fuori Miller, P. Espargaro, R. Fernandez, Morbidelli, Quartararo, Marini, A. Ferandenz, Mir, Nakagami, Lecuona.

Q2

In Q2 è il momento di fare sul serio e Pecco Bagnaia aumenta i giri del motore prendendosi la Pole Position. Con lui in prima fila A. Espargaro e Oliveira. Solo 10° Marco Bezzecchi. Bastianini 11° ma scalerà 14° a causa di una penalità di 3 posizioni.