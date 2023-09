Preolimpico Volley, l’Italia non si ferma: 3-0 anche alla Colombia

SportFair

Quarta vittoria consecutiva per l’Italia nel Torneo di Qualificazione Olimpica in svolgimento a Lodz. All’Atlat Arena le azzurre, nel match di apertura della quarta giornata della Pool C, hanno battuto con un secco 3-0 (25-15; 25-20; 25-20) la Colombia volando in testa al proprio girone in attesa dei match di Usa e Polonia.

Nonostante qualche cambio per far rifiatare chi finora ha giocato di più, la nazionale del CT Davide Mazzanti ha messo in campo intensità e concretezza per battere una Colombia che ha provato a mettere in difficoltà le azzurre guidate in campo, offensivamente, dal trio Villani-Lubian-Nwakalor. Domani ultimo giorno di break prima del rush finale che vedrà l’Italia impegnata contro Usa (22 settembre alle ore 20:45), Germania (23 settembre alle ore 20:45) e Polonia (24 settembre alle ore 20:45) nelle tre sfide che decideranno la qualificazione a Parigi 24.

La cronaca della partita

L’Italia scelta da Mazzanti per affrontare la Colombia presenta 4 cambi rispetto alla formazione che ha battuto la Thailandia: Bosio in regia con Nwakalor opposta, Villani e Sylla martelli-ricettori, Lubian e Squarcini al centro, Parrocchiale libero. Le sudamericane invece rispondono con Maria Alejandra in regia e Dayana opposto, Amanda e Ana Karina schiacciatrici, Maira e Sheilla al centro, e Juliana libero.

A parte un errore in ricezione in avvio di match (ace di Maria Alejandra), le azzurre partono con il piglio giusto: Lubian colpisce in fast e poi al servizio, mentre Sylla e Villani allungano (rispettivamente pallonetto e pipe) sul 7-2. L’Italia gioca sul velluto mentre le sudamericane non riescono praticamente mai ad entrare nel match. Lubian, Villani e Nwakalor scavano il solco decisivo (16-7 e timeout per coach Rizola) che consente all’Italia, nonostante qualche imprecisione offensiva compensate da un devastante turno al servizio di Antropoova (dentro con il doppio cambio), di archiviare il primo set con un comodo 25-15.

La musica cambia nel secondo parziale quando agli errori gratuiti delle azzurre si aggiungono i primi attacchi di Dayane, Amanda e Ana Karina. Degradi (subentrata a Sylla) e Villani non fanno mai scappare via le colombiane (13-13) salvo poi contribuire, con Nwakalor, Bosio (ace) e Squarcini (muro) al primo allungo del set (19-16). È il mini break buono che permette all’Italia di archiviare anche il secondo set 25-20.

Il copione non cambia nel terzo game con la Colombia che prova ad alzare il primo livello di gioco in muro difesa e l’Italia che commette qualche errore che consente alle sudamericane di restare in scia dopo un uniziale 7-5 (con ace di Lubian). Nel momento di maggior difficoltà Amanda e compagne piazzano un break di 4-0 (7-9) da cui le azzurre escono grazie agli attacchi e al servizio di Lubian ed alla continuità offensiva di Francesca Villani. Sul 15-12 le azzurre non concedono più spazio alle avversarie costrette alla resa con il definitivo 25-20.