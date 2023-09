Paul Pogba positivo al doping: la sostanza, quanto rischia

SportFair

Una notizia shock scuote l’ambiente Juventus durante la sosta per le gare delle nazionali: Paul Pogba è risultato positivo al doping. Nelle urine del calciatore è stato trovata traccia di testosterone (che rientra negli steroidi androgini anabolizzanti). Il controllo, secondo quanto riportato dall’Ansa che cita fonti legate ad ambienti sportivi, sarebbe stato effettuato dopo la prima giornata di campionato, lo scorso 20 agosto, al termine di Udinese-Juventus, partita nella quale il calciatore non è stato impiegato. Pogba ha giocato le due gare successive.

Una mazzata per il centrocampista della Juventus che, dopo due stagioni travagliate e a 30 anni compiuti, rischia fino a 4 anni di squalifica. Se la positività dovesse essere confermata dalle controanalisi, la carriera del francese sarebbe fortemente a rischio. Rientrare, eventualmente, a 34 anni, dopo quasi 5 stagioni di stop, sarebbe complicatissimo anche per un campione come lui.