Pallavolo, le convocate dell’Italia per il preolimpico: fuori le 4 ‘ammutinate’

La nazionale femminile è pronta per il torneo di qualificazione olimpica. Le azzurre oggi voleranno alla volta di Lodz (in Polonia) dove dal 16 al 24 settembre si disputeranno le sei sfide della Pool C che valgono il pass per Parigi 24. Avversarie delle azzurre saranno Corea del Sud (16 settembre alle 20:45), Slovenia, Thailandia , Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti.

Le prime due classificate di ciascuna Pool otterranno la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. Un obiettivo che l’Italia, al termine di cinque giorni di collegiale a Cavalese, proverà a raggiungere con le seguenti 14 azzurre scelte dal CT Davide Mazzanti.

Le 14 azzurre per il torneo Pre-Olimpico

Spiccano alcune assenze importanti. Non figurano fra le convocate le 4 ‘ammutinate’, ovvero le pallavoliste che, secondo alcuni rumor, avrebbero chiesto le dimissioni del CT Mazzanti: Paola Egonu (lo aveva già annunciato), Cristina Chirichella, Caterina Bosseti e Monica De Gennaro. Out anche Alessia Orro per infortunio.

Di seguito la lista delle convocate:

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Il calendario delle Azzurre del Pre-Olimpico femminile 2023

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia