Pallanuoto, sorteggiati i gironi degli Europei: gli avversari di Settebello e Setterosa

Titolo continentale e pass per i Giochi Olimpici di Parigi. Il Settebello e il Setterosa si avvicinano all’appuntamento cruciale di inizio 2024, gli Europei di pallanuoto. Da mercoledì 3 a martedì 16 gennaio il Netanya Wingate Institute, in Israele, ospiterà i due eventi: la migliore classificata (sia maschile sia femminile) tra quelle non ancora qualificate all’Olimpiade conquisterà il pass a cinque cerchi.

Già qualificate Ungheria e Grecia tra gli uomini, Olanda e Spagna tra le donne, oltre ovviamente alle due squadre francesi. Di seguito la composizione dei gironi sorteggiati.

Torneo maschile

Divisione 1

Gruppo A: Montenegro, Spagna, Francia e Croazia

Gruppo B: Georgia, Ungheria, Italia, Grecia

Divisione 2

Gruppo C: Serbia, Germania, Israele, Malta

Gruppo D: Slovacchia, Olanda, Slovenia, Romania

Torneo femminile

Divisione 1

Gruppo A: Olanda, Ungheria, Croazia, Grecia

Gruppo B: Spagna, Israele, Francia, Italia

Divisione 2

Gruppo C: Romania, Serbia, Turchia, Repubblica Ceca

Gruppo D: Gran Bretagna, Slovacchia, Germania, Bulgaria

Per la prima volta i tornei si giocheranno con due divisioni e le squadre partecipanti al torneo femminile saranno 16. Sulla base dei risultati ottenuti agli Europei di Spalato e durante le qualificazioni di giugno sono state formate due divisioni. Le prime due classificate dei gironi della prima divisione si qualificheranno direttamente ai quarti di finale. Le terze e le quarte classificate affronteranno invece le prime due classificate dei gironi della seconda divisione.