Osimhen furioso, nella notte la dura mossa contro il Napoli

Victor Osimhen non ha di certo apprezzato la pubblicazione social sul profilo TikTok del Napoli dopo il suo errore dal dischetto. Il video è stato rimosso dopo le primissime critiche e polemiche e l’agente del calciatore nigeriano si è subito esposto contro la società definendo il gesto molto “grave”.

Non è tardata ad arrivare anche la reazione di Osimhen.

La mossa di Osimhen

Il calciatore nigeriano ha voluto prendere posizione contro il Napoli, mostrando il suo disappunto per quanto accaduto. Così, nella notte, Osimhen ha rimosso dai suoi profili social quasi tutte le foto che lo legano al Napoli, smettendo anche, in un primo momento, di seguire il profilo Instagram ufficiale del club partenopeo, per poi ricomparire questa mattina tra i follower della squadra.