La notte bollente di Zaniolo: diffusi gli audio, accuse di revenge porn

Nicolò Zaniolo torna sotto i riflettori e lo fa, nuovamente, per un fatto che non c’entra nulla con il calcio giocato. La storia riguarda una notte focosa dell’ottobre 2022, avvenuta presso il parco della Cecchina a Roma, che adesso potrebbe finire in un’aula di tribunale. Coinvolti, oltre al calciatore della Roma che non ha mai smentito i fatti, anche una ragazza romana di 22 anni e Valerio B., 20enne accusato di “revenge porn” dopo aver diffuso gli audio nei quali la giovane racconta i dettagli piccanti della serata.

Gli audio

“Inoltrato molte volte“. Questa la scritta che accompagna gli audio diffusi. La voce della ragazza, si legge su “La Gazzetta dello Sport”, racconta dell’incontro con Zaniolo presso l’Eden, famosa discoteca di Roma zona Eur, delle dinamiche che hanno portato i due ad appartarsi e a scambiarsi effusioni amorose a due passi dai “salta salta” dell’area giochi del parco della Cecchina.

La nottata viene raccontata nei minimi dettagli in note audio che la ragazza invia ad un gruppo di amici “perché non ho la forza di rifarli diecimila volte. Sto con tre ore di sonno dopo essere andata a dormire alle 7 di mattina“.

Viralità

Se inizialmente gli audio erano destinati a pochi amici, i file sono finiti velocemente fuori dal gruppo WhatsApp e sugli smartphone di mezza Roma e non solo. Il primo a inoltrare le note audio, che sarebbe dovute rimanere private, sarebbe stato proprio Valerio B. che oggi è accusato di revenge porn.

Il ragazzo è difeso dall’avvocato Leonardo D’Erasmo che osserva come “l’imputazione sia sbagliata, perché è la ragazza ad annunciare di volerlo inviare a terzi“.