Nessuna sanzione per Verstappen a Singapore: il commento di Leclerc

E’ iniziato a Suzuka un nuovo weekend di gara di Formula 1. Dopo la splendida vittoria di Sainz a Singapore, i campioni delle quattro ruote si sono spostati in terra giapponese, dove domenica andrà in scena il GP del Giappone.

I piloti hanno risposto oggi alle domande dei giornalisti in attesa di scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere e non sono mancati dei commenti sul weekend di gara di Singapore.

I media, in particolar modo, hanno chiesto ai piloti un commento sui 3 impeding di Verstappen durante le qualifiche e la decisione della FIA di non prendere alcun provvedimento. Il campione del mondo di Formula 1 è stato indagato per una serie di incidenti avvenuti durante le qualifiche ma se l’è cavata con due reprimende.

Il commento di Leclerc

La decisione della FIA di non prendere alcun tipo di provvedimento nei confronti di Verstappen ha lasciato alcuni piloti sorpresi. Tra questi c’è anche il ferrarista Charles Leclerc, che oggi ha commentato così quanto accaduto: “sono rimasto un po’ sorpreso, soprattutto quello nella pit lane perché potrebbe aprire situazioni piuttosto brutte in futuro. C’è sempre una discussione aperta con la FIA e si cerca di spiegare loro qual è il nostro punto di vista e migliorare. Sono sicuro che ne discuteremo nel briefing dei piloti“, queste le parole del monegasco a RacingNews365.com.