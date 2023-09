MotoGP, warm up GP San Marino: sorpresa davanti! | TEMPI

SportFair

Sarà pure acciaccato per la caduta di Barcellona della scorsa domenica, nella quale Brad Binder gli è passato sopra le gambe con la sua KTM, ma Pecco Bagnaia a Misano ha tutta l’intenzione di fare un’ottima gara e non trovare alcun alibi. Dopo il terzo posto nelle qualifiche e nella Sprint Race del sabato, nelle quali ha dimostrato di poter andare forte, il pilota torinese ha firmato il miglior tempo nel warm up della domenica.

Bagnaia ha chiuso la sessione mattutina, l’ultima prima della gara pomeridiana, in 1:31.785 davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Un terzetto alla rovescia rispetto a quanto visto ieri. Loro tre, con grande probabilità, si giocheranno la vittoria anche nella gara del pomeriggio.