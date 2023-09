MotoGP, semafori spenti a Motegi: la partenza della Sprint Race del GP del Giappone | VIDEO

SportFair

Il weekend di gara del GP del Giappone di MotoGP è entrato nel vivo. I piloti sono in pista a Motegi per la Sprint Race di questo weekend. Ottima partenza di Jorge Martin, mentre Pecco Bagnaia ha perso posizioni subito al via.

Bel guizzo delle Ktm, con Binder che si prende il terzo posto, alle spalle di Martin e Miller, ai danni di Bagnaia. Si prospettano 12 giri intensi, con il campione del mondo che cercherà di recuperare.