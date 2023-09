MotoGP, test Misano: i risultati del pomeriggio, c’è un grande deluso | TEMPI

SportFair

I test di Misano proseguono anche nel pomeriggio. I campioni della MotoGP in pista dalle 14:00 alle 18:00 per provare novità e dare feedback importanti alle rispettive scuderie. Poche le migliorie rispetto alla mattina. Novità aerodinamica per la Yamaha, nuova carena per Quartararo, un po’ più articolata rispetto a quella vecchia con dei convogliatori di estrazione Ducati. Brad Binder ha provato il nuovo telaio 2024 sulla sua KTM

Luca Marini si conferma il più veloce con il tempo di 1:30.602, dietro di lui Vinales, Binder, Martin e Quartararo. Solo 14° Marc Marquez che ha evidenziato i “soliti problemi” sulla sua Honda aprendo a tre possibili scenari per il suo futuro.