MotoGP, Sprint Race GP San Marino: Martin imprendibile, Bagnaia si difende

È decisamente il sabato di Jorge Martin. Il pilota spagnolo ha monopolizzato la giornata in pista nel weekend del GP di San Marino portandosi a casa prima le FP3 e le qualifiche, con record della pista e annessa pole position per la gara di domani, poi anche il successo nella Sprint Race del pomeriggio.

Il pilota spagnolo ha dominato dal primo all’ultimo giro la corsa sul tracciato di Misano firmando un meritato successo e candidandosi come grande favorito per la giornata di domani. Alle sue spalle completano il podio Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, entrambi veloci e grintosi nonostante gli acciacchi fisici. Strepitoso, in questo senso, il pilota Ducati che si è dovuto difendere dagli attacchi di un velenoso Daniel Pedrosa finito ai piedi del podio.