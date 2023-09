Jorge Martin domina a Motegi, sua la gara Sprint! Bagnaia sul podio

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo a Motegi! In attesa della gara di domani mattina, i piloti della MotoGP sono scesi in pista oggi per la Sprint Race del GP del Giappone.

Ottima partenza di Jorge Martin, che è riuscito a mantenere la prima posizione guadagnata nelle qualifiche della notte. E’ scivolato dietro invece Pecco Bagnaia, che solo sul finale è riuscito a recuperare posizioni.

A 2 giri dal termine il campione del mondo in carica è riuscito a sverniciare Jack Miller, prendendosi la terza posizione, alle spalle di Binder.

Gara in scioltezza per Jorge Martin, che ha dominato i 12 giri della Sprint, andandosi a prendere una splendida vittoria. Nelle retrovie invece Bezzecchi, partito dalla seconda fila: il pilota italiano della Mooney VR46 ha chiuso in sesta posizione, e sul finale ha dovuto lottare con Marquez per salvare la sua posizione.

Le parole dei top-3

Martin: “oggi mi sentivo fortissimo per la gara, al mattino non ero proprio davanti con le gomme usate, ma in qualifica ho visto che il potenziale c’era col giro fantastico che sono riuscito a fare. Abbiamo trovato un’ottima base, siamo contenti che il passo sia così veloce, speriamo di fare bene anche domani”.

Binder: “sono partito alla grande, alla prima curva sono riuscito a superare un paio di piloti all’interno e nel rettilineo dopo anche Jack. Volevo andare avanti sin da subito ma Jorge era troppo forte. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, ci riproveremo domani”.

Bagnaia: “dobbiamo essere contenti, mi aspettavo di più, ma ero un po’ nei guai. Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, il terzo posto non è male, è il momento migliore per Jorge, le sue prestazioni sono eccezionali, ma noi dobbiamo mantenere la calma e lavorare per domani”