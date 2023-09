Bez, super pole con dedica commovente in India! Prima fila per Bagnaia

SportFair

Le prime qualifiche al Buddh Circuit sono terminate tra spavento, emozioni e festeggiamenti. Nel Q1 si è temuto per Alex Marquez, che dopo una caduta ha lamentato un dolore al braccio e non ha potuto prendere parte alla fase successiva delle qualifiche. Lo spagnolo ha riportato una doppia fratture alle costole ed è dunque unfit per il resto del weekend di gara.

Il Q2 ha regalato emozioni, con un ultimo giro decisivo. A festeggiare, al termine delle qualifiche, è stato uno splendido Marco Bezzecchi, che ha conquistato la pole position col tempo di 1.43.947. Il pilota della Mooney VR46 ha chiuso la Q2 davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Jorge Martin e Pecco Bagnaia.

Quarto tempo per Luca Marini, seguito da Mir e Marc Marquez. 8° Fabio Quartararo, mentre Aleix Espargaro chiude la top-10.

Le parole dei top-3

Bezzecchi: “non sono stati giorni facilissimi per me, perchè un mio caro amico con cui sono cresciuto non c’è più, Filippo, abbiamo fatto le minimoto insieme, volevo dedicare un pensiero a lui e a tutta la sua famiglia. E’ andata bene, sono contento perchè ieri ho faticato un po’ nel pomeriggio, è andata bene, è importante per la Sprint di oggi e per la gara di domani. Sarà dura perchè fa molto caldo, ma vediamo. Mi sento bene, fisicamente sto bene, sono soddisfatto del lavoro che abbiam fatto, sarà importante partire forte“.

Martin: “ci credevo sempre, ma Marco è stato fantastico. L’importante è che stiamo facendo passi avanti, sarà bello. Vediamo, siamo andati molto molto forte, credo che in questa parte della stagione stiamo guidando in modo incredibile. Vediamo in gara, sarà difficile per tutti. C’è un livello altissimo, penso che ce la lottiamo fino alla fine”.

Bagnaia: “l’obiettivo era assolutamente questo, considerando anche il passo che ho avuto stamattina con le medie, sono soddisfatto, per spingere forte per il time attack ancora ci mancava qualcosa, ma sono soddisfatto. Per la Sprint di oggi vediamo, non sono troppo convinto, credo che Jorge e Bez ne abbiano di più, sarà importante capire il passo e il fatto che fa molto caldo potrà far salire molto la pressione davanti. La prima curva sarà fondamentale e proveremo a fare quello che si deve fare. Abbiamo chiesto alla direzione gara in caso di errore in prima curva di applicare delle penalità più severe al solito, perchè qua è facile fare un errore, bisogna stare molto attenti”.