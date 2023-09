MotoGP subito in pista con il GP di San Marino: orari e diretta tv

SportFair

Si torna subito in pista con il campionato di MotoGP ed è alta l’attesa per l’appuntamento di San Marino. Il gran premio in Catalogna si è concluso con una tripletta spagnola sul podio formata da Esparagaro, Vinales e Jorge Martin. La gara è stata condizionata dalla partenza e in particolar modo Bagnaia è stato vittima di un gravissimo incidente.

In attesa di una decisione proprio sull’italiano della Ducati, i piloti si preparano per i prossimi impegni. Si preannuncia spettacolo già dalle prime prove fissate per venerdì 8 settembre. Sabato in pista per qualifiche e sprint race, domenica la gara alle 14.

MotoGP, gli orari a San Marino

Venerdì 8 settembre

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:35-12:50

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 17:00-17:50

Sabato 9 settembre

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 10 settembre

Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP San Marino, diretta tv

Il Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in diretta per le qualifiche e sprint race di sabato 9 settembre e per la gara di domenica 10 settembre alle ore 14:00.