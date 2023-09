MotoGP, perchè la Sprint Race in India è stata rinviata? Il nuovo orario

SportFair

Continuano le sorprese e i colpi di scena nel GP dell’India, il primo disputato nello Stato federale dell’Asia Meridionale. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la vigilia della corsa, con la pista non omologata fino al giovedì prima delle FP1, il problema con il visto per molti fra piloti e staff e la mancanza dei Marshall che ha fatto slittare le FP2, l’ultimo inconveniente riguarda la Sprint Race.

Questa volta, nessun problema tecnico-organizzativo. A mettersi di mezzo è stato il cattivo tempo. A causa di un acquazzone che si è abbattuto sul Buddh Circuit nella mattinata odierna, la Sprint Race inizialmente prevista alle ore 12:00 è stata rinviata. L’orario previsto per l’inizio della corsa era inizialmente stato fissato alle 13:08, successivamente slittato alle 13:35. Nell’attesa, i piloti sono scesi in pista per una ‘wet session’ di prove libere extra per prendere confidenza sul bagnato. Di seguito i tempi della sessione extra.