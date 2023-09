MotoGP, Pecco Bagnaia correrà a Misano? La risposta del pilota

SportFair

La MotoGp torna in Italia con l’appuntamento di domenica 8 settembre sul circuito di Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. La domanda che tutti i tifosi italiani si stanno ponendo è una sola: Pecco Bagnaia riuscirà ad esserci? Abbiamo ancora tutti ben vivida nella memoria l’immagine dell’incidente occorso al pilota nel GP della Catalogna, un highside che lo ha sbalzato via dalla sua Ducati, poi Brad Binder che gli passa sopra le gambe con la sua KTM.

Bagnaia è stato portato all’ospedale di Barcellona, ma gli esami effettuati non hanno riscontrato alcuna frattura. Tanta paura e qualche acciacco per Bagnaia che, seppur claudicante, ha lasciato l’ospedale già domenica sera. Già iniziata la riabilitazione e la corsa contro il tempo per il GP di Misano.

Il comunicato della Ducati

La Ducati ha fatto chiarezza sulle condizioni di Pecco Bagnaia con un comunicato: “nonostante il violento impatto con l’asfalto a seguito dell’highside ed essere poi stato investito alle gambe da un altro pilota, Pecco non ha riportato nessuna frattura nel suo incidente e, nonostante le numerose contusioni, sarà comunque presente a Misano con l’obiettivo di correre il GP di casa. Il pilota di Chivasso sarà sottoposto ad un controllo medico giovedì per ottenere il benestare dei medici“.

Niente da fare invece per Bastianini che salterà 3 gare. Ma proprio nel parlare del secondo pilota, Ducati accende una fiammella di speranza su Bagnaia: “Enea Bastianini, che nella caduta multipla di domenica ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra, è stato operato lunedì sera presso l’Ospedale di Modena e sarà costretto a saltare la gara di casa e i prossimi due appuntamenti previsti in India e Giappone. Il pilota di Rimini non verrà sostituito in questa gara e sarà quindi solo Bagnaia a difendere i colori della squadra ufficiale a Misano“.

La decisione di Pecco

Si trattasse solo della volontà di Pecco, non ci sarebbero dubbi. “Domenica sera sono rientrato subito a casa insieme alla squadra e, dopo essermi riposato un po’, ho poi iniziato subito a prepararmi per cercare di essere pronto a tornare in pista a Misano. – ha dichiarato Bagnaia – Giovedì mi sottoporrò al controllo medico in circuito e se, come spero, i dottori mi daranno l’OK potrò scendere in pista venerdì per le prime prove del mio Gran Premio di casa. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è sempre un appuntamento speciale per noi piloti italiani e soprattutto per noi piloti Ducati. Farò del mio meglio quindi per poter correre sabato e domenica“.