MotoGP, Pecco Bagnaia correrà a Misano? La decisione dei medici

“La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto“. Pecco Bagnaia non vede l’ora di corre nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini in programma nel weekend. L’appuntamento con i fan italiani è imperdibile per il pilota Ducati, leader del Mondiale, che la scorsa settimana se l’è vista davvero brutta.

L’incidente di Barcellona lo abbiamo visto tutti: highside, Bagnaia sbalzato via dalla moto, Brad Binder che gli passa sulle gambe con la sua KTM. Si è temuto il peggio nei momenti iniziali, con il passare delle ore la sensazione era, invece, che a Pecco fosse andata più che bene. E così è stato. Niente fratture, solo tanta paura e qualche acciacco.

Oggi la visita presso il Medical Center del circuito di Misano per l’idoneità a correre: per i medici Bagnaia è “fit”, potrà gareggiare regolarmente. La gamba è fasciata, saranno da valutare le sensazioni in moto, ma il pilota di Torino farà di tutto per essere al via davanti ai fan italiani.