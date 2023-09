MotoGP, la partenza in India: duello tra Bagnaia e Bezzecchi | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio di MotoGP in India. La classifica piloti è sempre guidata da Pecco Bagnaia, in grado di limitare i danni nelle ultime gare. In grande forma Jorge Martin, il rivale numero uno del pilota italiano della Ducati per la corsa al titolo.

La partenza in India ha regalato emozioni: in particolar modo si è registrato lo scatto sprint di Pecco Bagnaia, in grado di superare Bezzecchi e Jorge Martin. Poi un duello bellissimo tra i due piloti italiani.