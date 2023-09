MotoGP, il mea culpa di Bagnaia dopo la caduta in India

SportFair

Zero pesantissimo per Pecco Bagnaia in India e corsa al Mondiale di MotoGP completamente riaperta. L’ultima gara ha confermato l’ottimo momento di Marco Bezzecchi, in grado di imporsi con un vantaggio importantissimo sui rivali. Sul podio anche Jorge Martin e Quartararo. A 8 giri dal termine la pesante caduta di Bagnaia.

Il campione del mondo in carica si è preso tutte le responsabilità dell’errore: “ho chiesto scusa alla squadra, non siamo riusciti a trovare la quadra con l’assetto neanche montando la gomma dura. Ho voluto frenare forte, ma una piccola sbavatura ha causato la caduta: non avevo chance se non correre così. Mi dispiace molto perché nonostante le difficoltà sarei arrivato secondo: Bezzecchi era imprendibile. Ci stavo provando, ma sono finito a terra”, le parole dopo la gara.