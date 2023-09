MotoGP, Martin in pole in Giappone: continua il duello con Bagnaia

SportFair

Sono andate in scena le qualifiche in Giappone per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Continua il duello bellissimo tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, al momento i principali candidati alla vittoria del titolo. Subito dietro Bezzecchi.

La pole position in Giappone è stata conquistata proprio da Jorge Martin, alle spalle il campione del mondo in carica. Al terzo posto Miller, poi Bezzecchi, Binder e un sorprendente Di Giannantonio. In terza fila Marc Marquez, Vinales e Espargaro.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Martin, 2. Bagnaia, 3. Miller

2ª fila: 4. Bezzecchi, 5. Binder, 6. Di Giannantonio

3ª fila: 7. M.Marquez, 8. Vinales, 9. A.Espargaro

4ª fila: 10. Zarco, 11. Fernandez R, 12. P.Espargaro

5ª fila: 13. A, Fernandez, 14. Quartararo, 15. Mir

6ª fila: 16. Oliveira, 17. Morbidelli, 18. Nakagami

7ª fila: 19. Crutchlow, 20. Rins, 21. Pirro