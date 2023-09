MotoGP, Marquez boccia la Honda dopo i test di Misano? 3 scenari futuri

SportFair

Honda e Yamaha sono le osservate speciali dei test di Misano di quest’oggi. Le due case di produzione asiatiche sono apparse, per l’intero arco di stagione fin qui disputato, molto indietro rispetto a Ducati, Aprilia e KTM. Marc Marquez e Fabio Quartararo, i due piloti di punta delle scuderie, nonostante il grande talento, non riescono a tenere minimamente il passo dei rivali.

Richiesti cambiamenti urgenti, soprattutto dal campione spagnolo che riflette sul proprio futuro. Il primo responso dai test della mattina è stato negativo. “La nuova moto è diversa da quella di quest’anno, soprattutto nella posizione in sella, ma i problemi sono gli stessi. Ora mi riposerò e a breve prenderò la mia decisione“, ha dichiarato Marquez a Sky Sport.

Non è un mistero che il campione spagnolo stia pensando seriamente a cambiare aria. “Ho tre possibilità per il 2024, in Giappone saprete”, ha svelato.

I tre scenari futuri di Marquez

Partiamo da quello più scontato: Marc Marquez resta. Il pilota iberico accetta la ‘sfida’ della Honda che, in cambio, promette ulteriori migliorie. Se la scuderia non potrà dargli la moto perfetta, proverà quantomeno a dargliene una che non gli crei troppi problemi. Il resto dovrà farlo il talento dell’8 volte Campione del Mondo. Una scelta dettata anche dal cuore, nonostante i rapporti si siano un po’ logorati.

Il secondo scenario prevede invece l’addio. Va bene il cuore, ma quando sei Marc Marquez e vedi vincere continuamente gli altri, la situazione non può andare avanti a lungo. Ducati lo sta corteggiando, il Team Gresini ha pronta una moto per lui (avrebbe la Ducati dei piloti ufficiali di questa stagione).

Terzo e ultimo scenario, Marquez resta in stand-by. Un anno di stop, per riflettere bene sul suo presente e sul suo futuro, soprattutto per recuperare al meglio mentalmente e fisicamente dagli acciacchi che lo accompagnano ormai da troppo tempo. Marquez ha ancora 30 anni e una buona parte di carriera davanti. Perdere un anno per poi tornare competitivo, non sarebbe un dramma. Favorirebbe, inoltre, la transizione in un’altra scuderia, vagliando eventuali novità che si presenterebbero alla fine della prossima stagione.