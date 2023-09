MotoGP, la griglia di partenza del GP di Catalogna: c’è una penalità

SportFair

Pecco Bagnaia partirà in prima fila, dalla prima casella, anche nel GP della Catalogna. Il pilota della Ducati ha chiuso alla grande le qualifiche sul tracciato di Barcellona conquistandosi una meritata pole position davanti a A. Espargaro e Miguel Oliveira pronti a dare battaglia.

Chiude 11° ma perde 3 posizioni a causa di una penalità Enea Bastianini. Il pilota Ducati sanzionato per la violazione dell’articolo 3.5.5, ovvero per aver ostacolato un avversario (Pol Espargarò) in Curva-1 durante le prove libere.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1° Bagnaia, 2° Espargaro, 3° Oliveira

2ª Fila: 4° Vinales, 5° Martin, 6° Zarco

3ª Fila: 7° A. Marquez, 8° Di Giannantonio, 9° Binder

4ª Fila: 10° Bezzecchi, 11° M. Marquez 12° Miller,

5ª Fila: 13° P. Espargaro, 14° Bastianini, 15°L. Fernandez

6ª Fila: 16° Morbidelli 17° Quartararo, 18° Marini,

7ª Fila: 19° A. Fernandez, 20° Mir, 21° Nakagami,

8ª Fila: 22° Lecuona