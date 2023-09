MotoGP, GP San Marino: i piloti si sfidano… con arco e frecce

SportFair

Entra nel vivo la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’8 al 10 settembre a Misano World Circuit. Le porte del circuito si apriranno giovedì, con la Parade Angeluss che approderà a MWC all’ora di pranzo, la tradizionale pit walk solidale rivolta alle associazioni locali di volontariato nel tardo pomeriggio e poi venerdì al grande pubblico, con il programma delle prove libere, ma a San Marino e in Riviera sono già iniziati gli eventi che fanno da contorno al Gran Premio.

Dopo l’inaugurazione a Rimini della mostra “I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano” promossa dal Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, aperta tutti i giorni fino a domenica, mercoledì sarà la volta del pre-event ufficiale MotoGP, in programma nella suggestiva Cava dei Balestrieri di San Marino, a pochi passi dall’arrivo della Funivia.

Si chiama MotoGP™Arrows Contest e promette grande spettacolo e divertimento per i tifosi e il pubblico (ingresso libero). Abituati a sfidarsi sulla velocità in pista, 10 piloti del Motomondiale dovranno misurarsi sulla precisione in una gara di tiro con l’arco.

Non ci saranno, rispetto a quanto annunciato da Dorna due giorni fa, il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, come tutti sanno protagonisti di due rovinose cadute nel Gran Premio di Catalogna di ieri. A rappresentare il Team Lenovo Ducati MotoGP al loro posto ci sarà Michele Pirro che vedremo anche in pista nel weekend al posto dell’infortunato Bastianini.

Oltre a Michele Pirro, a cimentarsi con arco e frecce saranno Marco Bezzecchi e Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), Lorenzo Savadori (Aprilia Racing), Riccardo Rossi, Kaito Toba, Kevin Zannoni e Kevin Manfredi (SIC58 Squadracorse), Tatuski Suzuki (Leopard Racing) e Mattia Casadei (HP Pons Los40).

Ogni rider dovrà scagliare a turno 6 frecce, mirando i sei bersagli che riproducono la sagoma del Misano World Circuit. Ogni bersaglio avrà una gamma diversa di punti a seconda della dimensione e posizione. Il pilota che raggiungerà il punteggio più alto sarà il vincitore della competizione.

Al termine tutti i protagonisti si concederanno per una sessione di autografi con i tifosi. L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione con i Lunghi Archi di San Marino, è in programma alle 18:00 alla Cava dei Balestrieri.