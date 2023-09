MotoGP, GP Giappone: FP1 a Martin, sorpresa nelle FP2 | TEMPI

SportFair

Ritornano in pista i campioni della MotoGP per una grande mattina di corse in pista a Motegi. Il venerdì è dedicato alle canoniche prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone. Si corre prestissimo, a orario italiano, ma lo spettacolo non manca.

FP1

Nelle FP1, svoltesi alle prime luci dell’alba in Italia, il pilota più veloce è stato Jorge Martin, in gran forma nelle ultime settimane. Lo spagnolo ha chiuso in 1:45.192. Alle sue spalle Augusto Fernandez e Marco Bezzecchi. Quarto posto per Francesco Bagnaia. Prima volta in pista per Alex Rins dopo l’infortunio: lo spagnolo ha chiuso in ultima posizione le FP1.

FP2

Nelle FP2 il miglior tempo è stato registrato da Brad Binder in 1:43.489. Seconda piazza per Pecco Bagnaia davanti ad Aleix Espargaro. Seguono Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio, Zarco, Vinales, P. Espargaro e Miller che entrano diretti in Q2. Fuori Marc Marquez che ‘litiga’ spesso con il tratto verde all’esterno della pista e si vede cancellato qualche tempo interessante.