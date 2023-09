MotoGP, verso il GP del Giappone: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

I piloti della MotoGP non si fermano. Dopo lo spettacolo del GP d’India di ieri, i campioni delle due ruote si spostano a Motegi, dove domenica si disputerà il GP del Giappone.

Bezzecchi cercherà di ripetersi dopo la vittoria al Buddh Circuit, con la voglia di avvicinarsi sempre più a Martin e Bagnaia nella classifica iridata. Il campione del mondo, invece, andrà a caccia del riscatto dopo la brutta caduta di ieri.

Dove vedere il GP del Giappone

Il weekend di gara di Motegi sarà trasmesso sui canali Sky, ma le qualifiche e la gara Sprint del sabato saranno disponibili anche in chiaro, in diretta, su TV8. La gara della domenica, invece, sarà trasmessa in differita in chiaro.

Gli orari del GP del Giappone

VENERDÌ 29 SETTEMBRE

2.00-2.35, Moto3, FP1

2.50-3.30, Moto2, FP1

3.45-4.30, MotoGP, FP1

6.15-6.50, Moto3, FP2

7.05-7.45, Moto2, FP2

8.00-9.00, MotoGP, FP2

SABATO 30 SETTEMBRE

1.40-2.10, Moto3, FP3

2.25-2.55, Moto2, FP3

3.10-3.40, MotoGP, Prove libere

3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

8.00, MotoGP, Gara Sprint

DOMENICA 1 OTTOBRE

3.40, MotoGP, Warm Up

5.00, Moto3, gara

6.15, Moto2, gara

8.00, MotoGP, gara