La mattinata del sabato di MotoGP inizia con le consuete FP3. Tutto in pista per l’ultima sessione di prove libere sul circuito del GP di San Marino e della Riviera di Rimini prima delle qualifiche e della Sprint Race del pomeriggio. Il più veloce della mattina è stato Jorge Martin in 1:32.038.

Alle sue spalle Michele Pirro e Luca Marini. Quarta posizione per Pecco Bagnaia che, nonostante gli acciacchi delle caduta di Barcellona dello scorso weekend, continua a dare battaglia in pista.