MotoGP, FP2 GP San Marino: record Bezzecchi, super Bagnaia | TEMPI

Un record ritoccato per due volte nello spazio di pochi minuti. Si va fortissimo sul circuito di Misano con i piloti che fanno fuoco e fiamme nelle FP2 del GP di San Marino. Prima Maverick Vinales stampa il crono in 1:30.972 che cancella il record di Pecco Bagnaia dell’anno scorso (1:31.0), poco dopo Marco Bezzecchi riesce a fare addirittura meglio in 1:30.846.

Va forte anche Dani Pedrosa, wild card per il GP di San Marino, che si piazza terzo nella sessione pomeridiana. Settima posizione per Pecco Bagnaia che, nonostante gli acciacchi, riesce a raccogliere un posto nella top 10. Resta fuori Aleix Espargaro, protagonista di una brutta caduta.