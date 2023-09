MotoGP, FP2 GP India: tensione nel finale! | TEMPI

SportFair

Prosegue, seppur con qualche intoppo, il venerdì di prove libere del GP dell’India. La seconda sessione di libere, sul tracciato del Buddh International Circuit, è slittata alle 12:45 italiane a causa dell’assenza dei marshall. Un’eventualità imbarazzante, ma che rischia di presentarsi in un paese che ospita, per la prima volta, lo spettacolo del Motomondiale e che giovedì non aveva ancora la pista omologata.

Una volta scesi i piloti in pista però, lo spettacolo è lo stesso in tutto il mondo. Luca Marini firma il miglior tempo in 1:44.782 davanti a Jorge Martin e Aleix Espargaro. Pecco Bagnaia, leader del mondiale, è 7°. Tensione nel finale con Alex Marquez e Brad Binder che litigano in pista rallentando il giro finale di Bezzecchi e Marc Marquez (piuttosto indispettito).