MotoGP, Espargaro re della Sprint Race catalana: Bagnaia deve arrendersi

Concluse le Prove Libere e le qualifiche, è tempo di fare sul serio sul circuito del Montmelò. Punti palio nella sprint race del sabato pomeriggio del GP della Catalogna. Pecco Bagnaia scatta dalla pole position su un circuito che non gli ha mai sorriso in carriera e nel quale vuole provare a rovinare la festa spagnola.

La partenza del pilota Ducati è perfetta, ma alle sue spalle Vinales ed Espargaro fanno altrettanto. Sarà lotta a 3 per tutto l’arco della gara. Bagnaia deve giocare sulla difensiva, ma Espargaro ha una marcia in più e tanta, tanta voglia di far bene davanti al pubblico iberico. A 6 giri dal termine arriva il sorpasso decisivo in vetta. Niente rincorsa per Bagnaia che deve guardarsi le spalle dagli assalti di Vinales, lui sì, tenuto a bada, e al 3° posto, fino al termine dei giri rimasti.