MotoGP, la decisione sull’omologazione del Buddh Circuit: il parere dei piloti

E’ altissima l’attesa per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP in India, al Buddh International Circuit. Secondo le ultime notizie non dovrebbero esserci problemi ed è in arrivo l’omologazione dopo i dubbi delle ultime ore. Il parere dei piloti è stato positivo. “La pista è pazzesca, piacerà ai piloti. Omologazione? Nessun problema, tutti i tracciati vengono omologati il giovedì sera prima del Gran Premio”, le parole di Loris Capirossi.

Le parole dei piloti

“Hanno fatto del loro meglio, forse la via di fuga alla fine del rettilineo non è troppo ampia, ma la struttura è bella e sicura”, le parole di Aleix Espargaro. “La prima impressione è molto buona, la sicurezza è migliore del previsto: ora non ci sono problemi, ma forse servirebbe un po’ più di margine in qualche punto. La pista è divertente, con curve veloci e lente e cambi di pendenze”, conferma Pol Espargaro.

“Impressionante, poi tutto qui è ben organizzato: la pit lane è bella e la pista sembra fantastica, con quella parabolica che è incredibile”, le parole di Bezzecchi.