MotoGP, la classifica piloti dopo il GP in India: Bezzecchi e Martin accorciano sul leader

Il campionato di MotoGP è completamente riaperto. La gara in India si è conclusa con la vittoria di Marco Bezzecchi, in grado di dominare in lungo e in largo. Alle spalle è andato in scena il duello tra Jorge Martin e Quartararo.

Poi Binder, Mir, Zarco e Morbidelli. Nono Marc Marquez. Pesante caduta di Pecco Bagnaia. In classifica generale il pilota italiano campione del mondo in carica è ancora in vetta, ma il distacco sulla coppia Bezzecchi-Jorge Martin è sempre più ridotto.

MotoGP, la classifica piloti dopo il GP in India

F. Bagnaia 292 punti J. Martin 279 M. Bezzecchi 248 B. Binder 192 A. Espargaro 160 J. Zarco 156 M. Vinales 138 L. Marini 135 A. Marquez 109 J. Miller 109 F. Quartararo 105 F. Morbidelli 77 M. Oliveira 69 A. Fernandez 58 A. Rins 47 F. Di Giannantonio 43 T. Nakagami 43 M. Marquez 42 D. Pedrosa 32 M. Marquez 25 E. Bastianini 23 J. Mir 16 R. Fernandez 15 P. Espargaro 11 L. Savadori 9 M. Pirro 5 S. Bradl 1