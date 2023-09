Mondiali Rugby, buona la prima per l’Italia: successo sulla Namibia

SportFair

Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Rugby 2023. Gli azzurri, inseriti nel girone A, quello in cui la Francia ha sorpreso gli All-Blacks all’esordio, hanno battuto con facilità la Namibia per 52-8 ottenendo la prima vittoria nel torneo sotto la guida del CT Crowley.

Primo tempo combattuto nel quale gli africani passano subito in vantaggio con una punizione di Swanepoel alla quale risponde Allan con la stessa moneta. L’Italia prende il largo al 12′ con la meta di Cannone e al 16′ con quella di Garbisi alle quali fanno seguito due trasformazioni di Allan. Mouton accorcia le distanze al 21′ andando in meta, ma Swanepoel fallisce la trasformazione successiva e un calcio di punizione poco dopo che avrebbero permesso alla Namibia di accorciare le distanze. Si va al riposo sul 17-8.

Nella ripresa l’Italia fa il vuoto. Al 47′ meta di Lamb-Cona, al 56′ tocca ad Ange Capuozzo, entrambe le volte Allan trasforma da fermo. Nel finale gli azzurri dilagano mettendo in ghiaccio la gara. Faiva, Zuliani e Odogwu firmano una meta a testa, Allan trasforma per due volte. L’Italia vince 52-8 e si porta al primo posto nel girone.