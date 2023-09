Mondiali Rugby, classe francese: Louis Vuitton realizza il baule della Coppa del Mondo

SportFair

Louis Vuitton ha creato lo splendido baule ufficiale della Coppa del Mondo di Rugby Francia 2023. Il baule, che occupa un posto d’onore per tutta la durata del torneo, sarà esposto in occasione della finale del 28 ottobre quando l’iconico trofeo Webb Elis che custodisce, sarà assegnato alla squadra vincitrice.

Realizzato dalle sapienti mani degli artigiani della Maison negli storici atelier di Asnières, alle porte di Parigi, il baule, appositamente progettato per custodie il trofeo, è rivestito dalla leggendaria tela Monogram Louis Vuîiton. I due pannelli frontali pieghevoli sono dipinti con una V che sta per “Victory” e “Vuitton”, in blu, bianco e rosso, omaggio al logo del torneo e alla bandiera Francese. Un lato del cofanetto è decorato dal numero romano XV dipinto a mano, che rappresenta il numero di giocatori di una squadra di Rugby Union; mentre l’altro è decorato con i logo della Coppa del Mondo di Rugby Francia 2023.

Infine il baule è sto decorato con dettagli in pelle e in ottone, gli stessi utilizzati per i bauli Louis Vuitton fn dol 1860. Per la prima volta, il baule è stato foderato in pelle, nello stesso pantone blu utilizzato per la decorazione o forma di V dipinta. Il logo della Coppo del Mondo di Rugby 2023 applicato all’interno del coperchio, completa gli elementi decorativi della custodia.