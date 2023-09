Mondiali canoa, attesa per l’Italia: tutti i convocati | ELENCO

SportFair

La Nazionale di canoa slalom si prepara per volare a Lee Valley, Londra, dove da martedì 19 a domenica 24 settembre avrà luogo l’edizione 2023 dei Mondiali. Si tratta di un evento fondamentale anche in ottica Olimpiade: si qualificheranno a Parigi 2024, infatti, i migliori 15 nel K1 e i migliori 12 nel C1 per genere.

I convocati

Kayak maschile: Giovanni De Gennaro, Marcello Beda, Xabier Ferrazzi.

Kayak femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini, Marta Bertoncelli.

Canadese maschile: Roberto Colazingari, Paolo Ceccon, Raffaello Ivaldi.

Canadese femminile: Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi.

Extreme slalom maschile: Leonardo Proietti, Giovanni De Gennaro.

Extreme slalom femminile: Stefanie Horn, Chiara Sabattini.