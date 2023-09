Mondiali Basket 2023, Italia sconfitta dalla Lettonia: non basta super Datome

SportFair

Brucia ancora la sconfitta subita contro gli Stati Uniti in casa Italia. Un ko al quale fa seguito quello odierno contro la Lettonia nella sfida per il 5° posto ai Mondiali di Basket 2023. In palio c’è poco o nulla. Pozzecco fa riposare Fontecchio, Banchi deve fare a meno della stella NBA Porzingis che accompagna i suoi come spettatore privilegiato.

Ottimo primo quarto dell’Italia che spinge forte sull’acceleratore fin dai primi minuti, ma sul lungo periodo la Lettonia entra in ritmo e chiude avanti il primo tempo 42-46. Gap che aumenta sul +7 a fine terzo quarto a favore dei lettoni trascinati da un super Grazulis (28 punti e 6 rimbalzi), dai 12 punti e 9 assist di Skele e dal solito Bertans che dalla distanza fa sempre male. Italia che resta comunque attaccata al match e prova a rimontare nel quarto periodo di gioco affidandosi a capitan Datome (20 punti) e agli 11 punti di Melli e Tonut. Ma non basta. Nel finale una tripla di Grazulis chiude i conti sull’82-87.