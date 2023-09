Mondiali basket, definito l’avversario dell’Italia: data e orario dei quarti

SportFair

L’Italia di basket continua l’ottimo momento ai Mondiali di basket ed è altissima l’attesa per la sfida dei quarti di finale. Il squadra di Pozzecco è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello, in particolar modo nelle ultime due partite. Gli azzurri hanno chiuso il girone al primo posto dopo il netto successo contro il Portorico, ma l’avversario non sarà comunque dei più ‘morbidi’.

La squadra di Pozzecco ha chiuso il raggruppamento al primo posto anche grazie al successo della Serbia contro la Repubblica Dominicana. Nell’altra partita si è registrata la clamorosa sconfitta degli USA contro la Litunia.

L’Italia, dunque, affronterà gli USA in un quarto difficilissimo. Di fronte Paolo Banchero, a lungo corteggiato senza successo proprio dagli azzurri. L’appuntamento è fissato a martedì 5 settembre alle 14.40.