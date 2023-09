Mondiali Basket, bronzo Canada all’overtime: USA senza medaglie!

SportFair

Doveva essere la finale dei Mondiali di Basket designata addirittura prima dell’inizio del torneo. Stati Uniti-Canada è stata una finale, ma con in palio la medaglia di bronzo. Ultimo atto fra le due grandi deluse della competizione, gli americani eliminati dalla Germania e i canadesi fatti fuori dalla Serbia. Una ‘finalina’ che metteva in palio un bronzo pesante, consolazione per i vincitori, ennesimo boccone amaro per gli sconfitti.

All’overtime la gioia è del Canada capace di imporsi 118-127 sugli Stati Uniti che tornano a casa senza medaglia. Partita pazzesca, giocata fra due roster composti quasi interamente da cestisti NBA. Dillon Brooks, uno dei migliori difensori del torneo, protagonista inaspettato nell’attacco del Canada con 39 punti, 4 rimbalzi e 5 assist tirando 7/8 da 3 punti. Shai Gilgeous-Alexander chiude in doppia doppia con 31 punti e 12 assist.

Il Canada l’avrebbe meritata già nei tempi regolamentari, ma una magia di Bridges (19 punti) ha rimandato ogni discorso all’extratime: l’ala dei Phoenix Suns segna il primo libero a disposizione, sbaglia il secondo, prende il rimbalzo (gli arbitri non ravvisano invasione) si gira sulla linea di fondo e spara la tripla del 111-111 a 6 decimi dalla fine. Agli USA non bastano i 24 punti di Edwards e i 23 di Reaves. All’overtime il Canada ne ha di più e si porta a casa il bronzo sul 118-127.